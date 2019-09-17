"Цель проекта - упростить покупку криптовалюты – даже для тех, кто ее никогда не покупал. Несмотря на то, что до сих пор существует немало спекуляций, связанны с этой криптовалютой, <...> вскоре BAKKT, основанная нью-йоркской биржей ценных бумаг (NYSE), предложит сделки будущего, за которые можно расплатиться биткоинами, а сейчас ими можно расплатиться и в ряде интернет-магазинов", – сказал представитель компании Rebiton Раймундас Асаускас.

Магазины Narvesenи киоски Lietuvos spauda в качестве распространителей выбрали, поскольку их сеть хорошо развита, они благоприятно настроены в отношении криптовалюты, их клиенты отвечают требованиям целевой аудитории, купоны там можно приобрести быстр.

"У нас есть сеть из 60-ти магазинов Narvesen, в которой мы постоянно расширяем ассортимент товаров и услуг. Недавно мы предложили горожанам услугу обналичивания средств, а сейчас запускаем продажу купонов Bitcoin, за которые можно заплатить как наличными, так и банковской картой. Эта услуга направлена на молодых клиентов", – сказал гендиректор компании, которая управляет Narvesen, Lietuvos spauda и Caffeine, Вигантас Барташявичюс.

Чтобы обменять купоны на биткоины, не нужно подтверждение личности. Достаточно на указанном сайте ввести электронную почту и адрес своего кошелька криптовалюты.

"Процедуру приобретения биткоинов мы значительно упростили, но мы строго соблюдаем требования закона о превенции отмывания денег и мошенничества, связанного с нашей деятельностью. Мы также следим, чтобы не было случаев злоупотребления. Проводится оценка надежности введенной электронной почты и IP с помощью решений партнеров, которые предоставляют подобные услуги таким брендам, как Disney, IBM, American Airlines и Santander", – сказал Асаускас.

Евро, которые находятся на купонах компании Rebiton можно поменять только на биткоины. С помощью биткоинов уже сейчас можно купить товары и услуги в некоторых интернет-магазинах, их можно менять на другую криптовалюту или менять на евро, доллары США и другую валюту.

По словам Асаускаса, до появления биткоина продажи по интернету без третьей стороны были невозможны. Наличие посредника автоматически увеличивает расходы. Кроме того, платеж можно отозвать, поэтому торговцы некоторыми товарами, возвращение которых непрактично или невыгодно (например, продукты питания), сталкиваются с риском в случае мошенничества.

Проект Rebiton осуществляет ЗАО Vertex, которая начала свою деятельность в 2006 году.