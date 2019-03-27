В Кедайняй откроется магазин Pepco, уже ищут работников

Два года назад в Литву пришла польская сеть магазинов Pepco, которая сейчас продолжает свое расширение. Уже тогда представители сети сообщили, что в течение трех лет откроют в Литве не меньше 50 магазинов. Похоже, один из магазинов вскоре появится в Кедайняй, пишет rinkosaikste.lt.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Сейчас сеть Pepco ищет работников в Кедайняй - продавцов и администрацию. В каком месте появится магазин, пока неизвестно. По неофициальным данным, его откроют в торговом центре Giraitė.

Pepco - это сеть польских магазинов дешевых и качественных товаров. В магазинах этой сети можно купить одежду, товары домашнего обихода, игрушки и т.д. Сообщается, что магазины этой сети появятся во всех литовских населенных пунктах, где проживает хотя бы 8000 человек.

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