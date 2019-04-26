Входящее в концерн Icor предприятие Natūralus pluoštas ("Натуральное волокно") инвестировало в фабрику 8,2 млн евро. Как сообщает Icor, это одна из самых современных такого рода фабрик в мире.
"Мы планируем мировой текстильной промышленности предложить конопляное волокно высочайшего качества и будем стремиться к постепенному увеличению его производства", - отметил в сообщении для печати Раймондас Пятрейкис, генеральный директор компании.
Фабрика, по его словам, уже начала выпуск продукции - волокна конопли, костру и гранулы, и продолжает инвестировать в развитие и новое оборудование для специальной обработки волокон конопли.
В настоящее время фабрика способна перерабатывать 30 тыс. тонн стеблей конопли в год, из которых может быть произведено 10 тыс. тонн волокна. После того как мощности будут расширены, предприятие будет производить до 20 000 тыс. тонн волокна.
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