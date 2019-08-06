В июле в Каунасском аэропорту было обслужено 114,2 тыс. пассажиров – максимальный месячный показатель за всю историю деятельности аэропорта.
© DELFI / Karolina Pansevič

В июле показатель был на 12 тыс. больше, чем в мае, которая впервые была достигнута шестизначное число пассажиров, сообщила компания-оператор аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai.

"Это абсолютно лучший результат этого аэропорта, если не считать периода, когда по причине реконструкции взлетно-посадочной полосы в столице, самолеты направлялись в Каунас", – отметил в пресс-релизе директор Каунасского аэропорта Каролис Матулайтис.

Статьи по теме:
Из аэропорта Каунаса открываются два новых направления в Германию  (1)
В планах - новый аэропорт между Вильнюсом и Каунасом  (69)

Количество пассажиров, обслуженных в аэропорту за год – в июне, по сравнению с июлем прошлого года – выросло на 17,5% (в июле 2018 года – 97,2 тыс.). Кроме того, в июле были обслужены 934 рейса (893), самолетами было доставлено 275,7 тонны грузов (237).

По словам К. Матулайтиса, пассажиропоток вырос и по причине начатых в начале этого года чартерных рейсов, кроме того, в июле появились новые направления в Германию, прошли международные военные учения, участники которых прибыли через Каунас.

К 2022 году пассажирский терминал аэропорта планируется расширить, чтобы он мог обслуживать около 2 млн клиентов.

Бизнес

За неделю электроэнергия в странах Балтии снизилась в цене на 9%

На минувшей неделе электроэнергия в странах Балтии...

В Каунасском аэропорту – новый рекорд пассажиропотока

В июле в Каунасском аэропорту было обслужено 114,2 тыс....

Barclays покидает Литву: пожалуйста - за субсидии, спасибо - за хорошие зарплаты (40)

Работодатель с хорошей репутацией, предлагавший...

Реестровый центр: объектов недвижимости в этом году продано на 7% больше (2)

В Литве за семь месяцев этого года рынок недвижимости...

В Клайпеду идет небольшой груз СПГ от компании "Новатэк" (9)

В Клайпеду в четверг должен прийти новый небольшой груз...

TOP новостей

За уличные туалеты в Литве будут штрафовать, времени остается все меньше (2)

Литва до 2022 года намерена осуществить директиву о...

Литва требует непризнания российских паспортов жителей Донбасса в ЕС (111)

Литовские дипломаты стремятся к тому, чтобы российские...

В столице Литвы не хватает учителей, классы переполнены (5)

Лето еще не закончилось, а ситуация в сфере...

В Вильнюсе снята памятная доска поэту Вальсюнене (42)

В Вильнюсе во вторник утром была снята памятная доска...

Вильнюсский муниципалитет вернул вывезенные вещи в дом Зуокасов (6)

Вывезенные из дома Зуокасов 31 июля вещи, принадлежащие...