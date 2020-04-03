В Каунасе закрывают магазин Rimi на автовокзале - заболел второй работник

В пресс-релизе сказано, что такое решение было принято, несмотря на проведение дезинфекции как в магазине, так и в помещениях автовокзала. Все работники, которые контактировали с заболевшим, находятся в самоизоляции.
"У второго работника нашего магазина установили коронавирус. Он - один из двух работников, которые тесно контактировали с работником, у которого коронавирус диагностировали 28 марта. Оба контактировавших не были на работе с 21 марта. Они находятся дома, чувствуют себя хорошо", – сказал глава Rimi Lietuva Гедрюс Бандзявичюс.
По его словам, 28 марта после получения информации о заболевшем работнике, провели дезинфекцию в магазине и на всем автовокзале.
Все работники этого магазина Rimi проведут в изоляции минимум 14 дней.
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