В Каунасе закрывают магазин Rimi на автовокзале - заболел второй работник

aA
С 3 апреля в Каунасе закрывают магазин Rimi на автовокзале. Компания Rimi Lietuva приняла такое решение, когда получила данные о том, что коронавирус установили у второго работника магазина.
"Rimi" atidarė interneto parduotuvę ir pradėjo maisto pristatymą į namus
"Rimi" atidarė interneto parduotuvę ir pradėjo maisto pristatymą į namus
© Įmonės archyvas

В пресс-релизе сказано, что такое решение было принято, несмотря на проведение дезинфекции как в магазине, так и в помещениях автовокзала. Все работники, которые контактировали с заболевшим, находятся в самоизоляции.

"У второго работника нашего магазина установили коронавирус. Он - один из двух работников, которые тесно контактировали с работником, у которого коронавирус диагностировали 28 марта. Оба контактировавших не были на работе с 21 марта. Они находятся дома, чувствуют себя хорошо", ­– сказал глава Rimi Lietuva Гедрюс Бандзявичюс.

Статьи по теме:
Премьер-министр Литвы обратился к пенсионерам: призывает никуда не выходить из дома  (76)
Живущих за границей литовцев просят не ехать на родину на Пасху  (2)

По его словам, 28 марта после получения информации о заболевшем работнике, провели дезинфекцию в магазине и на всем автовокзале.

Все работники этого магазина Rimi проведут в изоляции минимум 14 дней.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Премьер Литвы: мы приняли решение поднять зарплаты врачам (7)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в фейсбуке...

Министр: правительство рассмотрит смягчение карантина, если ситуация останется стабильной (1)

Правительство Литвы готово рассмотреть постепенное...

Премьер-министр Литвы: если просьбы не действуют, подействуют штрафы (18)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис после...

TOP новостей

За сутки количество больных коронавирусом в Литве увеличилось до 696 (52)

Минздрав Литвы сообщил, на данный момент в Литве...

Опрос: карантин уже сказался на финансах жителей Литвы (15)

Социологические исследования показывают, что жители...

С пятницы в литовских городах будет дежурить военная полиция (18)

Несмотря на заверения полиции о том, что ужесточение...

Родители столкнулись с проблемой: содержание частных детских садов легло на их плечи (8)

В Литве карантин продлен до 13 апреля. Беды родителей...

В Каунасе закрывают магазин Rimi на автовокзале - заболел второй работник

С 3 апреля в Каунасе закрывают магазин Rimi на...

|Maža didelių žinių kaina