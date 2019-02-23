Каунасская мэрия планирует ограничить расстояние от автомоек до жилых домов и некоторых учреждений.
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В соответствии с предложенными правилами, автомойки должны проектировать на расстоянии не меньше 50 м от школ, детских садов, учреждений здравоохранения и жилых домов.

С такой инициативой мэрия выступила, поскольку поступали жалобы жителей.

"Каунасская мэрия постоянно получает жалобы жителей в связи с загрязнениями и шумом", – сообщают авторы проекта.

Сейчас не установлена санитарная зона для автомоек. Предложенное расстояние такое же, какое действует и в случае с автозаправочными станциями.

Это предложение еще должен одобрить городской совет, который проведет заседание на следующей неделе.

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