В соответствии с предложенными правилами, автомойки должны проектировать на расстоянии не меньше 50 м от школ, детских садов, учреждений здравоохранения и жилых домов.

С такой инициативой мэрия выступила, поскольку поступали жалобы жителей.

"Каунасская мэрия постоянно получает жалобы жителей в связи с загрязнениями и шумом", – сообщают авторы проекта.

Сейчас не установлена санитарная зона для автомоек. Предложенное расстояние такое же, какое действует и в случае с автозаправочными станциями.

Это предложение еще должен одобрить городской совет, который проведет заседание на следующей неделе.