"По мере роста и развития города мы сталкиваемся с неприятным последствием этого - постоянным ростом потока машин. Единственное, что поможет его обуздать - это плата за парковку. Хочу подчеркнуть, что это делаем не для увеличения доходов. Мы вынуждены делать это, чтобы спасти центр города от загрязнения и загруженности", - подчеркнул глава администрации Каунасской мэрии Гинтарас Петраускас.

"С 8 до 17 ч. в рабочие дни найти место для парковки на проспекте Короля Миндаугаса практически невозможно. В поисках места водители нарезают круги, не только запруживая улицы, но и загрязняя воздух", - сказал представитель мэрии Паулюс Кярас.

Если на следующей неделе горсовет одобрит это предложение, то плату введут с 1 августа 2018 г. Стоимость парковки - 0,30 евро в час. Плата за весь день составит 2,7 евро. Если приобрести годовое разрешение, то час будет стоить 0,25 евро.

Перемены ждут и в Жалякальнисе.

"Стали поступать жалобы жителей, люди жалуются, что заставленные машинами улицы мешают местным жителям заезжать во дворы, постоянно возникают аварийные ситуации. Поэтому мы предлагаем ввести плату за парковку на улицах, ведущих к проспекту Саванорю", - сказал Кярас.

Местным жителям, которые не могут поставить машину во дворе или в гараже, смогут приобрести специальные льготные разрешения за 35 евро в год. Предлагается ввести символическую плату за парковку на ул. Лелюну, Гедрайчу, Ширвинту и Молету.