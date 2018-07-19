На портале www.aruodas.lt появилось объявление о продаже каунасского дома легендарного литовского баскетболиста Арвидаса Сабониса.
A. Sabonio namas Kaune
© Bendrovės archyvas

Дом был построен по индивидуальному проекту в каунасском районе Жалякальнис, на аллее Пяркуно.

Цена – 730 000 евро.

По словам брокера Luminor būstаs Дарюса Даугелы, это одно из самых престижных мест Каунаса.

Место отличается и близостью к природе: рядом парка Ажуолинас, парк Витаутаса, при этом район находится рядом с центром.

Площадь трехэтажного дома 684,67 кв. м. Крыша дома стеклянная, во внутреннем дворе находится стеклянная терраса. В доме есть бассейн с баней.

Сабонис с семьей в этом доме останавливался, когда приезжал в Каунас. Семья там не жила постоянно. Дом решили продать, поскольку дети выросли и покинули родительский очаг.

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