Дом был построен по индивидуальному проекту в каунасском районе Жалякальнис, на аллее Пяркуно.
Цена – 730 000 евро.
По словам брокера Luminor būstаs Дарюса Даугелы, это одно из самых престижных мест Каунаса.
Место отличается и близостью к природе: рядом парка Ажуолинас, парк Витаутаса, при этом район находится рядом с центром.
Площадь трехэтажного дома 684,67 кв. м. Крыша дома стеклянная, во внутреннем дворе находится стеклянная терраса. В доме есть бассейн с баней.
Сабонис с семьей в этом доме останавливался, когда приезжал в Каунас. Семья там не жила постоянно. Дом решили продать, поскольку дети выросли и покинули родительский очаг.
В Каунасе продают роскошный дом Сабониса (11)
На портале www.aruodas.lt появилось объявление о продаже...
Литовская фирма обвиняется в невывозе в Латвию почти 6 тыс. тонн отходов упаковок
Служба расследований финансовых преступлений ( СРФП ) и...
Власти собрали на 5,9 млн евро больше дохода, чем планировалось (4)
Доходы государственного и муниципальных бюджетов в...
Gargzdu gelezinkelis пока не может перевозить грузы по Литве (1)
Предприятие Gargzdu gelezinkelis (Гаргждайская железная дорога),...
В Конгресс США внесен законопроект о санкциях против "Северного потока-2" (36)
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против...
TOP новостей
"Содра" опустошает счета жителей: деньги может снимать без предупреждения (86)
Если вы нигде не работаете хотя бы несколько месяцев, не...
Нужно в банк – бери выходной: очередь, жара и уставшие работники (19)
Очередь, жара и бесконечное напряжение. Так можно...
В Каунасе продают роскошный дом Сабониса (11)
На портале www.aruodas.lt появилось объявление о продаже...
В Калининграде по подозрению в госизмене задержана эксперт по странам Балтии (35)
Жительницу Калининграда Антонину Зимину задержали и...
В Казахстан из Литвы отправилась 17-я экспедиция "Миссия Сибирь" (159)
В четверг в Казахстан с Вильнюсского железнодорожного...