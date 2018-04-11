Площадь комплекса составит 16 000 кв. м. Из них 14 000 кв. м будут сдавать внаем. В комплексе смогут работать около 2000 человек.

Это будет один из самых крупных бизнес-центров в Каунасе. В комплексе будут офисы, 10 кафе, конференц-залы, спортивные центры, культурные пространства.

Сейчас оборудуют подземную стоянку на 500 автомобилей.

Гендиректор ЗАО Urban Inventors Лёнгинас Шепетис сказал: "Архитектура диктовала нам решения. Есть высотная часть, что в Каунасе - редкость. Есть и здания поменьше. Это разнообразие и продиктовало решение. Так развилась концепция бизнес-центра и других пространств".

Он заметил, что особое внимание уделяют удобству будущих работников центра.