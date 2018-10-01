"Международные компании привлекает в Каунас дешевая рабочая сила, так что здесь открываются не только различные производственные предпиятия, но и центры услуг. После анализа общих экономиченских, политических условий и условий в гостиничном секторе принято решение открыть в Каунасе гостиницу, соответствующую международным стандартам", - говорится в пресс-релизе Apex Alliance Hotel Management.
Приступить к строительству гостиницы намечается в начале 2019 года, пока инвестиции в проект не сообщаются.
Сеть Moxy принадлежит международной компании по управлению отелями Marriott International. Сеть, развитие которой началось в 2014 году, сейчас насчитывает 39 гостиниц во всем мире.
В Каунасе действуют международные сети отелей Ibis и Park inn.
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