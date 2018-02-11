Каунас, проспект Прамонес, помещение завода Pluoštas. Чтобы попасть на майнинг ферму, нужно идти по тускло освещенному, темному промышленному коридору.

Наконец, мы подходим к большой металлической двери, на которой висит цепь с большим замком. Угянскис открыл дверь. Идем дальше.

В больших помещениях стоят упаковки с товарами, но мы ищем не это.

Подходим к неосвещенному помещению, обнесенному металлической сеткой. Внутри металлического ограждения моргают ряды разноцветных лампочек, трудно понять, что это.

Когда включили свет, стали видны металлические стеллажи, а на них - компьютерная техника.

Небольшая часть заграждения обставлена различным оборудованием, однако вскоре его будет намного больше.

О майнинг ферме DELFI рассказал Угянскис.

– Как обычному человеку рассказать, что такое майнинг ферма? – спросил журналист DELFI у Угянскиса.

– Простому человеку объяснить это непросто, поскольку надо немного поинтересоваться новым сектором. Криптовалюты, блокчайнинг - это новые технологии, на основе которых развивают новые решения.

Одно из них – кто-то пытается создать деньги, как средство расчета, для использования. Далее идут решения центров данных, решения расчета.

Можно вспомнить, как было придумано колесо. Сегодня мы знаем, что колеса используют и для самолетов, и для автомобилей, и для оборудования и т.д. Но когда появилось колесо, самолетов еще не было. То же самое происходит и сейчас – придумали технологическое решение, а потом есть масса способов его использования. Мы даже сами не знаем, что на основе этого создадут через 3-5 лет.

Сейчас все интересуются криптовалютами.

– А как действует ваша система в Каунасе?

– Мы планируем предоставлять услугу cloud mining (облачной добычи). В принципе мы продаем ресурс. Человек, который заказывает этот ресурс, делает с ним, что хочет. Чаще всего люди используют его для майнинга криптовалют. Мы просто предоставляем услугу.

Используемый термин - ферма для добычи криптовалют, нужно брать в кавычки, поскольку в принципе это дата-центр.

– Трудно ли было начать новый бизнес?

– Мы, литовцы, наверное, этим отличаемся, у нас все сложно. Мы это нормально принимаем. Факт, что нужны знания, чтобы пройти определенный путь.

Мы планируем услугу для мирового рынка.

Главное, что нам удалось найти подходящее помещение и инфраструктуру. Это промышленное помещение с вентиляцией. Если бы потребовалось строить новое здание, инвестиции были бы огромными.

Необходимое оборудование мы везем из Китая и Тайваня. Это мировая тенденция, всем сейчас все нужно, поэтому технику купить непросто.

Но первый этап преодолен, техника у нас есть. Сейчас начался этап закупки оборудования.

– Трудно ли привлечь инвестиции в новый сегмент?

– Мы не ищем инвесторов, но найти их было бы сложно. Это новые вещи, а в Литве инвестиции, видно, легко привлечь только рынком недвижимости.

Мы планируем вырасти в течение нескольких лет. Сложно сказать, каковы нынешние инвестиции, поскольку цены постоянно меняются, но на рынок мы выйдем, когда инвестируем около 0,5 млн. евро. Это инвестиции только в само оборудование, не считая инфраструктуры.