В Каунасе открыт первый магазин Pepco

В Литве это уже третий магазин данной сети, которая торгует одеждой для детей и взрослых, игрушками, товарами домашнего обихода и элементами декора.
В пресс-релизе сказано, что до конца года планируют открыть 9 магазинов Pepco.
Представитель сети Pepco в странах Балтии Александр Чикаидзе сказал: "Основное внимание мы уделяем товарам, ассортименту для всей семьи. Мы заметили, что покупатели Pepco особенно ценят товары для детей".
Директор ТЦ Savas Аушра Лапинскене сказала, что Pepcoм который пользуется популярностью в Восточной и Средней Европе, станет одним из центров притяжения в ТЦ.
Свой первый магазин сеть Pepco в Литве открыла в Мариямполе в 2017 г. До 2020 г. планируют открыть 50 магазинов этой сети в Литве, создадут больше 400 рабочих мест.
В Восточной и Средней Европе Pepco принадлежат больше 1300 магазинов.
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