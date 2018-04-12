В Каунасе открыт первый магазин Pepco

12 апреля в Каунасе в ТЦ Savas был открыт первый в этом городе магазин сети Pepco.
Pepco
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В Литве это уже третий магазин данной сети, которая торгует одеждой для детей и взрослых, игрушками, товарами домашнего обихода и элементами декора.

В пресс-релизе сказано, что до конца года планируют открыть 9 магазинов Pepco.

Представитель сети Pepco в странах Балтии Александр Чикаидзе сказал: "Основное внимание мы уделяем товарам, ассортименту для всей семьи. Мы заметили, что покупатели Pepco особенно ценят товары для детей".

Директор ТЦ Savas Аушра Лапинскене сказала, что Pepcoм который пользуется популярностью в Восточной и Средней Европе, станет одним из центров притяжения в ТЦ.

Свой первый магазин сеть Pepco в Литве открыла в Мариямполе в 2017 г. До 2020 г. планируют открыть 50 магазинов этой сети в Литве, создадут больше 400 рабочих мест.

В Восточной и Средней Европе Pepco принадлежат больше 1300 магазинов.

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