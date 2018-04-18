Треть рабочих мест уже сдана в аренду, однако владельцы проекта убеждены, что вскоре не останется и остальных. Arka – первый и единственный в Каунасе бизнес-центр энергетического класса A+.
Первые офисы открылись в первые дни апреля, до официального открытия бизнес-центра.
В Каунасе растет спрос на офисы.
"Спрос на такие помещения в Каунасе все еще превышает предложение. Эта тенденция очевидна и по еще одной причине. В Каунасе появляется все больше международных компаний, которые нуждаются в таких офисах", – сказала глава Happspace Аста Баришаускайте.
"Людям нужны современные офисы, в которых они могли бы не только работать, но и встречаться с единомышленниками. Смена образа жизни способствует и изменению обязательств перед работодателями. Надо заметить, что во всем мире, включая Литву, увеличивается количество вольнонаемных работников, которые не связывают себя с работодателем тесными связями. Для таких работников мы и предлагаем офисы", – рассказал владелец Happspace Альгирдас Пукис.
На вопрос, есть ли в бизнес-центре Arkа свободные места, Баришаускайте заверила, что пока свободны 2/3 мест. Однако она убеждена, что вскоре все они будут заняты. По ее словам, офисы резервируют, звонки поступают каждый день.
В первые офисы Fontanas компания Happspace инвестировала 384 000 евро. Там было создано 100 рабочих мест (начало 2017 года). то пространство названо #happspace_fontanas и находится на аллее Лайсвес.
Осенью 2017 года Happspace вернула к жизни здание на аллее Лайсвес, которому больше 100 лет. Пространство получило название Bankas, поскольку ранее там действовали банки. В этот проект инвестировали 720 000 евро.
Третий проект Happspace – #happspace_arka. Здесь создано 150 рабочих мест. Здание построено в форме арки.
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