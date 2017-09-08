Занимающаяся производством железобетонных соединений и композитных конструкций компания с финским капиталом Peikko расширяет свою деятельность в Литве. В Каунасе открылся новый завод, который позволит компании создать более 70 новых рабочих мест.
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Площадь открытого в Петрашюнай (район Каунаса) завода - 6000 кв. м. Это уже третий завод компании в нашей стране. Завод будет изготавливать композитные балки перекрытий.

Работающая с 2006 года в Литве компания выбрала Каунас не случайно. По словам главы Peikko Group Corporation Топи Паананена, в Литве много специалистов высочайшего уровня, которые могут продуктивно работать с новыми технологиями и производить строительные соединения самого высокого качества. С открытием завода будет создано более 70 новых рабочих мест.

Компания инвестировала в новый завод более 9 млн. евро, а спрос на продукцию, которая будет производиться на заводе, в Европе быстро растет.

Планируется выпускать 250 балок уникальной конструкции в неделю. Это позвонить Peikko увеличить производственные мощности балок в Европе на 30%.

Финляндия в 2016 году была на седьмом месте по инвестициям в Литве. Размер прямых инвестиций финнов в Литве достигает более, чем 600 млн. евро, а количество созданных рабочих мест - одно из самых больших среди зарубежных инвесторов.

Компания Peikko была создана в 1965 году, ее центральный офис находится в Лахти (Финляндия). В данный момент у компании есть заводы в 7 странах, отделы по продажам - в 32 странах, в компании работает 1500 человек.

Ожидается, что годовой доход компании в этом году составит 190 млн. евро.

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