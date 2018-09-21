"Я не хочу быть тем каунасцем, который всегда всем возмущается – мне просто не все равно, как мы живем. Я немало ездил по Европе и не только, был и в роскошных магазинах, кстати, я не ношу одежду известных дизайнеров, но мне удалось в них попасть, чтобы хотя бы поглазеть на цены. Но Каунас всех обошел", – написал Томас.

Он готовился к празднику и решил зайти в новый магазин Promo Cash&Carry, открывшийся 7 сентября у перекрестка проспектов Саванорю и Прамонес. Он зашел в магазин и увидел аппарат, который пропускает только клиентов со специальными картами клиента.

На вопрос, как попасть в магазин, консультант спросила - кто он, предприниматель или нет. огда он ответил "нет", у него спросили, может, он работает по бизнес-удостоверению. Узнав, что в магазин пришли обычные налогоплательщики, консультант вежливо сказала, что таких клиентов здесь не обслуживают.

"Трудно в это поверить, но в свободной стране, в Европе, я не смог попасть в магазин, чтобы купить ящик сока. В этот магазин Promo мы смогли заглянуть только через окно. А там даже вывески нет, что магазин только для VIP-клиентов. Кстати, не только нас развернули – за нами зашла парочка, которую тоже выставили", – сказал Томас.

Ничего купить в магазине Promo не удалось и Юргите. "Мы почувствовали дискриминацию, ведь нет никакой информации нет, что магазин только для избранных. Самое интересное, что на вопрос, неужели мы не можем попасть внутрь, нам высокомерно ответили: "Можете, если вы -предприниматели", – рассказала женщина.

По ее словам, вероятно, с политикой этой сети знакомы немногие, поскольку выставили не их одних. "Вот мы и думаем, чем этот Promo отличается от того, который находится на базе Urmаs. Там впускают всех – мы всегда там покупали: алкоголь, еду, сладости", – удивлялась Юргита.

В Каунасе есть три магазина Promo Cash&Carry.

На официальном сайте Promo Cash&Carry указано, что эта сеть оптовой торговли, здесь можно закупать товары оптом. Сюда могут приходить клиенты со специальными картами, их выдают литовским и зарубежным предприятиям, людям, работающим по патентам или индивидуально, фермерам.