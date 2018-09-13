Литву немецкая компания выбрала не случайно – важным фактором такого выбора были действующие в Литве компании высших технологий, наличие соответствующих программ в Каунасском технологическом университете и улучшающееся инвестиционное окружение.

Строительство завода площадью 8000 кв. м было начато в октябре 2017 г. Меньше чем за год построили производственные помещения площадью 3700 м², склад площадью 2300 м² и административное здание площадью 2000 м². Это первый из четырех модулей завода Hella Lithuania.

До сих пор компания Hella инвестировала в Литве 18 млн. евро, общая сумма инвестиций на первом этапе составит 30 млн. евро.

Сейчас в компании работают 70 человек не только из Литвы, но и из некоторых других стран ЕС. Всего за три года компания планирует устроить 250 работников.

На церемонии открытия завода присутствовали президент Литвы Даля Грибаускайте, посол Германии в Литве Ангелика Витс, вице-министр экономики Литвы Марюс Скупдис, гендиректор "Инвестируй в Литве" Мантас Катинас.