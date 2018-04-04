На первом этапе обновят асфальт на участке между центром и проспектом Тайкос.
В пресс-релизе сказано, что протяженность новой велодорожки и пешеходной дорожки составит 6,14 км.
По словам представителя Каунасской мэрии Алоизаса Пакальнишкиса, тротуары на участке между ул. Утенос и аллеи Твиртовес обновят до июня. На следующем этапе обновят тротуары до границы города. Параллельно тротуарам разобьют газоны.
"Порядок движения на проспекте Саванорю после реконструкции не изменится, просто перекрестки станут заметнее, безопаснее, улучшится их пропускная способность. Кроме того, в светофорах установят современное оборудование, которое реагирует на потоки транспорта и поможет гармонизировать движение", - сказал заведующий отдела транспорта мэрии Паулюс Керас.
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