Undinė открылся в 1993 году, после того как Литва стала независимой. В 1994 году там появился первый в странах Балтии боулинг. Правда, последние 10 лет его там уже не было.
"Мы говорим спасибо всем, кто вместе с нами был эти 25 лет! За это время мы пережили столько запоминающихся мгновений, они надолго останутся в памяти. Имя Undinė навсегда будет связано с первым в Литве боулингом, одним из самых больших бильярдных клубов, настольным теннисом, баней и другими развлечениями для детей и взрослых, здесь побывало не одно поколение жителей. Но настало время перемен. Вскоре они начнутся и у нас", – писали руководители Undinė на сайте центра.
В помещениях этого центра действовал и легендарный клуб Titanas, в котором тренировался убитый каунасский спортсмен Ремигиюс Моркявичюс.
Центр работал до конца марта, а сейчас начаты работы по его сносу.
В сентябре 2018 года участок, на котором стоит центр Undinė, купила компания Lidl Lietuva.
Вместо центра развлечений здесь появится магазин Lidl.
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