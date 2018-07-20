Многие, услышав название Continental, думают о покрышках, однако в Каунасе будут производить более сложные детали", – сказал глава компании Шайен Али.

Это будет самая большой завод в Литве за последние 20 лет.

"Я хочу порадоваться – сегодня важный для Литвы день. Этот день важен для всей Литвы, не только для Каунасского региона, потому что приходит не только немецкий инвестор, не только партнер, но и инновационное производство. За год на этом поле построят современный завод. Я рад, что здесь создадут не только рабочие места, но и рабочие места, создающие высокий НДС. Это означает и большую зарплату в Литву", – сказала на церемонии открытия президент Литвы Даля Грибаускайте.

"Мы планируем в течение пяти лет нанять до тысячи сотрудников. Несомненно, большинство из них будут местными", - сказал Шаян Али.

Мантас Катинас, глава занимающегося инвестициями в Литве учреждения Investuok Lietuvoje, сказал, что в случае успеха, если литовских инженеров будет достаточно, Continental в будущем может в Литве даже "удвоиться" .

По его утверждению, благоприятная бизнес-среда в Литве и хорошая подготовка инженеров в Каунасском технологическом университете способствовали привлечению этой немецкой компании.

Во время церемонии открытия строительства президент, министр экономики и представители Continental подписали электронный документ, в котором пожелали успеха строящемуся заводу. Этот документ был записан на запоминающее устройство USB, которое поместили в капсулу.

Годовой оборот Continental составляет около 40 млдр. евро, а в Каунасе будут производить датчики. Это будет 31-ый фабрика компании в мире. Площадь фабрики составит 26 000 кв. м.

Открытие завода намечено на август 2019 года.

Фабрику в Каунасе возглавит Шайен Али. Он приехал с семьей в Литву и учит литовский язык.