Многие, услышав название Continental, думают о покрышках, однако в Каунасе будут производить более сложные детали", – сказал глава компании Шайен Али.
Это будет самая большой завод в Литве за последние 20 лет.
"Я хочу порадоваться – сегодня важный для Литвы день. Этот день важен для всей Литвы, не только для Каунасского региона, потому что приходит не только немецкий инвестор, не только партнер, но и инновационное производство. За год на этом поле построят современный завод. Я рад, что здесь создадут не только рабочие места, но и рабочие места, создающие высокий НДС. Это означает и большую зарплату в Литву", – сказала на церемонии открытия президент Литвы Даля Грибаускайте.
"Мы планируем в течение пяти лет нанять до тысячи сотрудников. Несомненно, большинство из них будут местными", - сказал Шаян Али.
Мантас Катинас, глава занимающегося инвестициями в Литве учреждения Investuok Lietuvoje, сказал, что в случае успеха, если литовских инженеров будет достаточно, Continental в будущем может в Литве даже "удвоиться" .
По его утверждению, благоприятная бизнес-среда в Литве и хорошая подготовка инженеров в Каунасском технологическом университете способствовали привлечению этой немецкой компании.
Во время церемонии открытия строительства президент, министр экономики и представители Continental подписали электронный документ, в котором пожелали успеха строящемуся заводу. Этот документ был записан на запоминающее устройство USB, которое поместили в капсулу.
Годовой оборот Continental составляет около 40 млдр. евро, а в Каунасе будут производить датчики. Это будет 31-ый фабрика компании в мире. Площадь фабрики составит 26 000 кв. м.
Открытие завода намечено на август 2019 года.
Фабрику в Каунасе возглавит Шайен Али. Он приехал с семьей в Литву и учит литовский язык.
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