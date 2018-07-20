20 июля утром на территории Каунасской СЭЗ официально было начато строительство нового завода Continental. Планируется, что строительство завершится в августе следующего года, а на прелприятии трудоустроят около 1000 человек. Инвестиции Continental составят 95 млн. евро.
"Continental" gamyklos pristatymo ceremonija
© DELFI / Mantas Jokubauskas

Многие, услышав название Continental, думают о покрышках, однако в Каунасе будут производить более сложные детали", – сказал глава компании Шайен Али.

Это будет самая большой завод в Литве за последние 20 лет.

"Я хочу порадоваться – сегодня важный для Литвы день. Этот день важен для всей Литвы, не только для Каунасского региона, потому что приходит не только немецкий инвестор, не только партнер, но и инновационное производство. За год на этом поле построят современный завод. Я рад, что здесь создадут не только рабочие места, но и рабочие места, создающие высокий НДС. Это означает и большую зарплату в Литву", – сказала на церемонии открытия президент Литвы Даля Грибаускайте.

"Мы планируем в течение пяти лет нанять до тысячи сотрудников. Несомненно, большинство из них будут местными", - сказал Шаян Али.

Мантас Катинас, глава занимающегося инвестициями в Литве учреждения Investuok Lietuvoje, сказал, что в случае успеха, если литовских инженеров будет достаточно, Continental в будущем может в Литве даже "удвоиться" .

По его утверждению, благоприятная бизнес-среда в Литве и хорошая подготовка инженеров в Каунасском технологическом университете способствовали привлечению этой немецкой компании.

Во время церемонии открытия строительства президент, министр экономики и представители Continental подписали электронный документ, в котором пожелали успеха строящемуся заводу. Этот документ был записан на запоминающее устройство USB, которое поместили в капсулу.

Годовой оборот Continental составляет около 40 млдр. евро, а в Каунасе будут производить датчики. Это будет 31-ый фабрика компании в мире. Площадь фабрики составит 26 000 кв. м.

Открытие завода намечено на август 2019 года.

Фабрику в Каунасе возглавит Шайен Али. Он приехал с семьей в Литву и учит литовский язык.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Вильнюсская мэрия сдает в аренду легендарное столичное кафе-мороженое

Вильнюсская мэрия объявила конкурс на аренду здания...

Wizz Air резко сократит количество полетов из Литвы (1)

Венгерский лоукостер Wizz Air зимой сократит количество...

В Каунасе началось строительство завода Continental (6)

20 июля утром на территории Каунасской СЭЗ официально...

Увиденное в палангской Maxima поразило читателя: разве это нормально? (15)

Читательница портала DELFI была поражена увиденной в...

Украинцы покупают автомобили в Литве даже у скупщиков металлолома (33)

"Продать можно все, что шевелится", - смеется глава...

TOP новостей

Уведомления "Содры" получили больше 6000 жителей Литвы (1)

20 июля Фонд социального страхования (" Содра ") выслала...

Самый дешевый ночлег на литовском взморье: за 15 евро – 4 кровати и общий уличный туалет (21)

"Тишина, несколько сот метров до моря, рядом...

"Миссия Сибирь 18" на пути в Казахстан: недоразумения в аэропорту и прибытие (33)

После 4-часовой поездки самолет совершил посадку в...

Wizz Air резко сократит количество полетов из Литвы (1)

Венгерский лоукостер Wizz Air зимой сократит количество...

Metrologijos inspekcijos reidas Metrologijos inspekcijos reidas Metrologijos inspekcijos reidas Metrologijos inspekcijos reidas Metrologijos inspekcijos reidas

Рейд инспекторов в ТЦ: соответствует ли мороженое указанной массе (21)

Лето можно назвать временем, когда мороженое идет...