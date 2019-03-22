Ностальгия по литовским товарам у россиян настолько сильна, что даже местным сосискам и хлебу дают "литовские" названия – покупателям все еще хочется купить запрещенные продукты, ко вкусу которых они привыкли.

Читатель DELFI прислал фото, сделанные в магазинах в Калининграде. Как говорят люди, которые пробовали эту продукцию, качество местных колбас и сосисок неплохое. Переработчики не только копируют литовские этикетки, но и везут технологии из Литвы и Польши, только сырье используют свое – свежее.

Продукцию хлебобулочного сектора то же создают литовцы, только выпекают ее в Калининграде.

По словам местных жителей, их производители не могут производить лишь имитацию. Ведь жители Калининграда ездят в Литву и Польшу и знают, какого качества должна быть продукция.

Курс рубля к евро сейчас составляет 74 рубля за 1 евро. Хлеб стоит около 05, евро. Сосиски стоят 5 евро за кг, упаковка - 2 евро. Копченые или вяленые колбаски продают по 3 евро за 200 г.

Портал DELFI писал, что такая имитация литовских товаров популярна и в Башкирии. Там в магазинах можно найти много "литовских" сыров, произведенных на местных комбинатах.