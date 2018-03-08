Представитель Ober-Haus Аудрюс Шапока сказал, что это необязательно географически очерченные районы, скорее это те места, где много промышленных или индустриальных территорий.

"Жилья в таких местах немного, но оно там и не пользуется особым спросом. В числе менее ликвидных районов также Новая Вильня и Науининкай, несмотря на то, что там есть новые проекты, кварталы, пользующиеся спросом", – заметил он.

По его словам, в этих районах трудно продать старое жилье большой площади: 4 или 5-6-комнатные квартиры в монолитных домах советской постройки.

"Очень сложно продать немодернизированное жилье, дома большой площади - больше 150 кв. м, построенные двадцать лет назад. Таких домов немало на периферии: в Кайренай, Гальгяй, Авиженяй, Новой Вильне и т.д. Этот сегмент вообще не пользуется спросом", – сказал Шапока.

Представитель Eika Мартинас Жибуда сказал, что непривлекательным может быть не только район, но и местоположение самой квартиры. Труднее продать северные квартиры, квартиры рядом с оживленными улицами, шумными или загрязненными местами.

Ликвидность снижает и несколько этажей, форма жилья: если жилье неправильной формы, там мало окон или окна в крыше.

По словам собеседника, новое жилье сложнее продать в густонаселенных районах. Есть новые районы, в которых наблюдаются проблемы с парковкой, нехватка детских садов, школ, зон отдыха. Также важен вопрос сообщения.

Представитель Vilniaus Turtas Тадас Дапкус сказал, что сложнее всего продать часть жилья - например часть квартиры и тут уже неважно, где она находится.

По его словам, сложно продать и дорогое в эксплуатации жилье, если оно находится не в центре города.

"Трудно продать и большие квартиры - 4- и больше комнатные в старых блочных домах. Немало таких квартир есть в Каролинишкес, Фабийонишкес, Пашилайчяй и др. Исключение составляют те варианты, которые можно разделить на две, например, двухкомнатные квартиры или несколько однокомнатных", – сказал Дапкус.

Дополнительное неудобство - дома без лифтов. По его словам, большие квартиры в таких домах продают очень долго.

Кроме того, специалисты заметили, что покупатели не интересуются, например, жильем в Шнипишкес и других районах, если там нет удобств – часто это старые 1-2-этажные дома, рассчитанные на 4-12 квартир.

По словам брокера Лукаса Вилимаса, сейчас сложно продать старые дачные дома даже в таких популярных местах, как Павильнис, Байорай, Шешкине.

"Такие дома трудно продать как дома, поскольку людей там интересует земля для строительства дома, а не дача. Не пользуются спросом и старые частные дома большой площади от 300 кв. м. Если их нельзя переделать в несколько квартир, то продать их непросто", – сказал собеседник.

Он также заметил, что большой популярностью не пользуются и коттеджи площадью больше 140 кв. м.