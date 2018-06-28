В Литве в июне, по предварительным оценкам, месячная дефляция, рассчитанная на основании Согласованного с другими странами Евросоюза индекса потребительских цен, составила 0,1%.
Согласованная предварительная годовая инфляция (в июне по сравнению с июнем 2017 года) была 2,5%, сообщил Департамент статистики со ссылкой на неокончательные данные.
В мае в Литве была согласованная месячная инфляция 0,5%, а согласованная годовая инфляция – 2,9%.
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