В Литве в июне, по предварительным оценкам, месячная дефляция, рассчитанная на основании Согласованного с другими странами Евросоюза индекса потребительских цен, составила 0,1%.
© DELFI (J.Markevičiaus nuotr.)

Согласованная предварительная годовая инфляция (в июне по сравнению с июнем 2017 года) была 2,5%, сообщил Департамент статистики со ссылкой на неокончательные данные.

В мае в Литве была согласованная месячная инфляция 0,5%, а согласованная годовая инфляция – 2,9%.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Сейм Литвы принял налоговую реформу (2)

Сейм Литвы в четверг утвердил налоговую реформу - она...

Жители Литвы все чаще покупают машины в лизинг (6)

Жители Литвы все чаще покупают машины в лизинг. Они...

В июне в Литве предварительная месячная дефляция составила 0,1% (1)

В Литве в июне, по предварительным оценкам, месячная...

Сейм Литвы утвердил повышение акцизов на табачные изделия

Сейм Литвы в четверг одобрил предложение...

Парламент намерен менять реформу: на пенсию для людей с небольшими зарплатами будут откладывать другие (7)

Если парламент примет налоговую и пенсионную реформу,...

TOP новостей

"СССР перешел в онлайн и живет в ОK": что происходит в виртуальном Русском мире Балтии? (77)

В Эстонии опубликовано исследование “Виртульный...

Сейм Литвы принял налоговую реформу (2)

Сейм Литвы в четверг утвердил налоговую реформу - она...

Чем в этом году будут кормить участников Праздника песни: меню

28 июня на пресс-конференции организаторы Праздника...

Больницы или морги: список больниц, где люди чаще умирают от инфаркта миокарда

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига ,...

Парламент намерен менять реформу: на пенсию для людей с небольшими зарплатами будут откладывать другие (7)

Если парламент примет налоговую и пенсионную реформу,...