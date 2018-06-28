Согласованная предварительная годовая инфляция (в июне по сравнению с июнем 2017 года) была 2,5%, сообщил Департамент статистики со ссылкой на неокончательные данные.

В мае в Литве была согласованная месячная инфляция 0,5%, а согласованная годовая инфляция – 2,9%.