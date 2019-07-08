В июне в Литве фиксировалась дефляция в 0,2%

По данным Департамента статистики, годовая инфляция (в июне, по сравнению с июнем 2018 года) составила 2,5%, а среднегодовая – 2,4% (в мае соответственно – 2,7% и 2,4%).
Специалисты в сфер статистики отмечают, что на месячное изменение цен в наибольшей степени повлияло снижение цен на горючее и смазочные материалы, на тепловую энергию, одежду и обувь, а также повышение цен на туристические поездки, на мясные продукты, на услуги авиаперевозок.
За месяц цены на потребительские товары снизились на 0,7%, а цены на услуги – выросли на 0,9%, за год они выросли соответственно на 1,8% и на 4,2%.
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