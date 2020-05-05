Глава компании-оператора газопередающей системы Amber Grid Нямунас Бикнюс говорит, что к работам по горизонтальному бурению под Нерис партнеры приступят в начале июня.
"Бурение, сами работы займут около месяца (...)", - сказал Н. Бикнюс на пресс-конференции во вторник.
По словам министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, строительство газопровода намечается завершить в конце следующего года, как и планировалось.
"В этом году планируется проложить две трети этого газопровода (в Литве - BNS). Завершение прокладки газопровода - конец 2021 года. За первые четыре месяца сделано практически вдвое больше работ, чем планировалось", - сказал министр.
По его словам, новый газопровод соединит страны Балтии, Финляндию и Польшу со всей Европой, а также обеспечит и безопасность поставок газа, и конкурентные цены на него, а также появится возможность поставлять газ и в Беларусь, и в Украину, и в другие страны.
Строительство GIPL, протяженность трассы которого в Литве - 165 км, стартовало в начале этого года.
По перемычке GIPL в направлении стран Балтии можно будет транспортировать до 27 тераватт-часов газа в год, в направлении Польши - до 21 тераватт-часа в год, а газовые рынка стран Балтии станут частью единого газового рынка Евросоюза.
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