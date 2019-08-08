В июле в Литве – дефляция в 0,3%

В июле в Литве месячная дефляция составила 0,3%. Индекс потребительских цен на товары и услуги в стране снижался второй месяц подряд.
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По данным Департамента статистики, годовая инфляция (в июле, по сравнению с июлем 2018 года) составила 2,7%, а среднегодовая – 2,4% (в июне соответственно – 2,5% и 2,4%).

Специалисты в сфере статистики отмечают, что на месячное изменение цен в наибольшей степени повлияло снижение цен на одежду и обувь, горючее и на туристические путевки, а также повышение цен на пассажирские авиаперевозки, на мясные продукты, цены в сфере общепита.

За месяц цены на потребительские товары снизились на 0,9%, а цены на услуги – выросли на 1,2%, за год они выросли соответственно на 1,9% и на 4,5%.

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