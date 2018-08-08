В июле на изменение цен повлияла сезонность

"Сезонные факторы оказали однозначное влияние, поскольку июль является уже месяцем распродаж. Это также время сбора урожая, и мы наблюдаем резкое падение цен именно на сезонные овощи и фрукты", - сказала аналитик BNS.

Департамент статистики объявил в среду, что в июле месячная дефляция составила 0,5%.. Цены на потребительские товары и услуги в стране упали после четырёхмесячного перерыва. Годовая инфляция (в июне по сравнению с июнем 2017 года) составила 2,5%, а среднегодовая инфляция составила 3,5% (в июне - на 2,6% и 3,6% соответственно).

И. Гените-Пикчене утверждает, что на годовое изменение цен существенного влияния пока не оказывают рост заработной платы в секторе услуг.

"Рассматривая годовой уровень инфляции, мы видим, что составляющая инфляции услуг является самой низкой за достаточно продолжительный период, и это свидетельствует о том, что, несмотря на то, что зарплаты в сегменте обслуживания растут всё быстрее, поставщики услуг напрямую не переносят на них весь эффект роста заработной платы", - сказала она.

Потребительские цены на товары за месяц уменьшились на 1%, а цены на услуги выросли на 0,8%, за год - на 2,1% и 3,4% соответственно.