Новый владелец здания был зарегистрирован в Центре регистра 20 декабря 2019 года.
Волкявичюс ранее сказал порталу vz.lt, что в здании появятся квартиры.
"Это будут жилые помещения. Я думаю, что потребуется около двух лет. Часть инвестиций уже сделали, на реконструкцию потребуется около 3 млн. евро", – сказал предприниматель.
Geolitas приобрела здание на аукционе Имущественного банка за стартовую цену – 2,05 млн. евро. Здание института площадью 1600 кв. м, построенное в XIX веке, было включено в реестр Культурных ценностей. Его пытались продать с ноября 2018 года, тогда за него хотели получить 2,8 млн. евро.
В 1945-2009 гг. в здании действовал Институт экспериментальной и клинической медицины Вильнюсского университета.
Здание на набережной реки в 1895 году спроектировал архитектор Аполлинарий Микульский. Оно принадлежало дворянину Игнатию Парчевскому, это была резиденция, помещения которой сдавались в аренду.
Акционеры Geolitas - директор компании Мустейкис и компания LitStone Cap, единственный акционер которой – глава Hoptrans holding Волкявичюс. Мустейкис также управляет компаниями Iron Wolf Development, BK investicija, Labradoras, Oleola и Вильнюсский крытый бассейн "Жальгирис".
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