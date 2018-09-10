Большая часть инвестиций – 293 млн евро - пойдет на строительство и реконструкцию причалов, сообщает дирекция порта. Глава порта Арвидас Вайткус говорит, что в этом году намечается обновить внешние ворота порта, расширить канал и углубить акваторию.

"Одна из крупнейших сумм, которые мы намечаем инвестировать в этом году - в обновление внешних ворот, расширение канала и углубление акватории до уровня (судов) Baltmax", - сказал А. Вайткус на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, инвестиции намечены в работы по углублению акватории и причалов (73 млн евро), в строительство и реконструкцию железной дороги (24 млн евро), обустройство подъездных дорог (5 млн евро), в работы по подготовке к строительству внешнего порта (6 млн евро).

За период с 2013 года в инфраструктуру порта намечается инвестировать 173 млн евро.