По показателю экономической свободы Литва опустилась на три позиции и заняла 19-ое место, значительно отстав от Эстонии, но все же опережая Латвию и Польшу. Среди стран Европы Литва в индексе 11-ая.
© Shutterstock nuotr.

Эстония занимает в рейтинге 7-ое место, Латвия -28, Польша - 45, свидетельствует индекс исследовательского центра США Heritage Foundation 2018 года.

За 2017 год снизились показатели преемственности литовского правительства, расходов власти, налогового бремени. Также снизились и показатели свободы бизнеса и торговли.

Между тем, росли показатели эффективности прав собственности, судебной системы, фискального климата и свободы труда.

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