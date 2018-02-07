В индексе экономической свободы Литва опустилась на 19-ое место

Эстония занимает в рейтинге 7-ое место, Латвия -28, Польша - 45, свидетельствует индекс исследовательского центра США Heritage Foundation за 2018 год.

За 2017 год снизились показатели преемственности литовского правительства, расходов власти, налогового бремени. Также снизились и показатели свободы бизнеса и торговли.

Между тем, росли показатели эффективности прав собственности, судебной системы, фискального климата и свободы труда.