В феврале в Литве – близкая к нулю месячная инфляция

Согласно предварительным данным, предварительный годовой уровень инфляции (в феврале по сравнению с февралем 2018 года) составил 2,7%, сообщает Департамент статистики страны.

Специалисты в сфере статистики отмечают, что в наибольшей степени на инфляцию повлияло повышение цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки, транспортные товары и услуги, услуги гостиниц, кафе и ресторанов, а цены на жилье, водо- и энергоснабжение, газ и прочее топливо и услуги снизились.

В январе в Литве согласованный показатель месячной инфляции составил 0,2%, согласованная годовая инфляция достигала 3%.