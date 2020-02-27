aA
По предварительным оценкам, месячная инфляция, рассчитанная на основе Гармонизированного индекса потребительских цен (ГИПЦ) с другими странами Европейского союза, в Литве в феврале была близка к нулю.
В феврале в Литве – близкая к нулю месячная инфляция
© Shutterstock

Согласно предварительным данным, предварительный годовой уровень инфляции (в феврале по сравнению с февралем 2018 года) составил 2,7%, сообщает Департамент статистики страны.

Специалисты в сфере статистики отмечают, что в наибольшей степени на инфляцию повлияло повышение цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки, транспортные товары и услуги, услуги гостиниц, кафе и ресторанов, а цены на жилье, водо- и энергоснабжение, газ и прочее топливо и услуги снизились.

В январе в Литве согласованный показатель месячной инфляции составил 0,2%, согласованная годовая инфляция достигала 3%.

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Евростат: годовая инфляция в Литве в январе – выше среднего в ЕС

Согласованный годовой показатель инфляции в Литве в...

Январская инфляция в Литве была самой высокой среди стран Балтии (12)

За год цены на потребительские товары и услуги среди...

TOP новостей

Профессор пояснил особенности коронавируса: существенный момент сдерживания истерии уже упущен (22)

Директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа,...

В Эстонии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Эстонии зафиксировали первый случай заражения новым...

В Литве не хватает не только медицинских масок, но и других средств защиты (9)

Несмотря на то, что, по словам экспертов, медицинские...

Погода: похолодает, по-прежнему местами будет идти мокрый снег

В четверг в Литве установится зона низкого давления....

В связи с угрозой распространения коронавируса в Литве объявлена чрезвычайная ситуация (145)

Чтобы совладать с угрозой распространения...