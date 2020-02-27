В феврале в Литве – близкая к нулю месячная инфляция

Согласно предварительным данным, предварительный годовой уровень инфляции (в феврале по сравнению с февралем 2018 года) составил 2,7%, сообщает Департамент статистики страны.
Специалисты в сфере статистики отмечают, что в наибольшей степени на инфляцию повлияло повышение цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки, транспортные товары и услуги, услуги гостиниц, кафе и ресторанов, а цены на жилье, водо- и энергоснабжение, газ и прочее топливо и услуги снизились.
В январе в Литве согласованный показатель месячной инфляции составил 0,2%, согласованная годовая инфляция достигала 3%.
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