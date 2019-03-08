В феврале – месячная инфляция в 0,1%

Департамент статистики сообщил, что годовая инфляция – в феврале, по сравнению с февралем 2018 года – составила 2,1%, а среднегодовая – по сравнению с 12 месяцами прошлого года – 2,4%.
Специалисты в сфере статистики утверждают, что в феврале наибольшее влияние на ценовые изменения оказал рост цен на овощи, банковские услуги, турпутевки, а также сокращение цен на обувь, молочные продукты и яйца.
Цены потребительские товары за месяц сократились на 0,3%, цены на услуги – выросли на 0,6%, а за год они увеличились соответственно на 1,2% и на 4,4%.
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