"Бум начался в феврале. За месяц у нас купили треть участков", – сказал представитель компании Rewo Паулюс Черешка.
Продаваемые участки полностью подготовлены для строительства. Там есть все инженерные сети – водопровод, канализация, газ и электричество. В июле завершат асфальтирование дорог. 85% участков – 76 из 90 – уже выставлены на продажу.
По словам Черешки, на спрос повлияло расширение близлежащих территорий и инфраструктуры. В Кальненай поселяются активные, молодые люди, у которых есть свой бизнес, главы компаний, политики, художники. Выбирают этот район и ради его местоположения – он находится рядом со Старым городом.
На территории в 22 га построят теннисный центр теннисной академии Balzekas Tennis Academy, строят современную школу им. Королевы Морты.
Однако наибольшие перемены принесет реконструкция перекрестка на ул. Лепкальнё. Каждый день через этот перекресток проезжают 60 000 автомобилей. Благодаря реконструкции перекрестка будет улучшено сообщение с Кальненай. Проект планируют осуществлять в 2019 и 2020 гг.
Стоимость участка земли в этой части Кальненай – 7500-9000 евро за сотку.
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