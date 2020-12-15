aA
В январе-ноябре этого года выручка одного из крупнейших в Литве туроператоров Novaturas составила 32,4 млн евро - на 81% меньше, чем за такой же период прошлого года.
В этом году выручка туроператора Novaturas сократилась на 81%
© DELFI / Karolina Pansevič

Только в ноябре выручка группы составила 0,2 млн евро - на 98% меньше, чем в ноябре прошлого года, сообщила компания Novaturas через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

"Путешествия по всему миру приостановила вторая волна карантина, государства борются с распространением вируса. Мы используем этот период для подготовки к отпускному сезону 2021 года", – отметила в пресс-релизе глава группы компаний Novaturas Аудроне Кейните.

Статьи по теме:
Несмотря на угрозу коронавируса, жители Литвы не отказываются от новогодних поездок за границу  (41)
Литовские туроператоры закрывают последнее направление: поездки за границу отменяют  (22)

За одиннадцать месяцев этого года компания обслужила 47,8 тыс. клиентов - на 83% меньше, чем в прошлом году. Только в ноябре она обслужила 319 клиентов – на 97% меньше.

По сообщению компании, по причине ноябрьских изменений группа Novaturas была вынуждена не осуществлять деятельность на всех рынках, она не могла возобновить рейсы по основному зимнему направлению – в Египет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Полиция Литвы предупреждает: будут блокировать дороги и устанавливать мобильные радары – штрафы не только за скорость (39)

Во вторник состоялась пресс-конференция, на которой...

Рыночные торговцы собирают свои вещи и не скрывают разочарования: этот год все уничтожил (35)

Со среды на рынках в Литве можно продавать только...

Литва: Паланга выходных ждать не будет, закрывается со среды (2)

Не все муниципалитеты будут жить по представленному...

Литовская полиция с сегодняшнего дня начинает проверки в торговых центрах (9)

Оценив сложившуюся ситуацию , генкомиссар полиции...

Глава МВД Литвы: установлен график ограничения движения по дорогам страны  полиция объяснила, кого отправят назад (42)

14 декабря правительство Литвы приняло решение,...