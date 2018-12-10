По данным турецкого министерства культуры и туризма, за десять месяцев этого года Турцию посетили 193,6 тыс. туристов из Литвы – на 49% больше, чем в январе-октябре 2017 года, сообщил портал vz.lt.
© Scanpix / Reuters

За этот же период количество туристов из Латвии в Турции составило 62,5 тыс., из Эстонии – 58,8 тыс., или соответственно на 43% и на 27% больше, чем за десять месяцев 2017 года.

Туристы из трех Балтийских стран вместе составляют менее 1% всех туристов, посетивших Турцию – 35,56 млн или на 22,4% больше, чем в январе-октябре прошлого года.

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