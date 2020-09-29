aA
На фоне мирового коронакризиса зарплаты в Литве в этом году росли наполовину медленнее, чем в прошлом, свидетельствует новейшее исследование. По его данным, часть компания выплатила меньше надбавок, заморозила базовые зарплаты, отказалась от некоторых дополнительных привилегий, всячески сокращала расходы.
В этом году в Литве зарплаты росли медленнее, чем в прошлом
© DELFI / Karolina Pansevič

Среди компаний Балтийских стран литовские настроены наиболее оптимистично – девять из десяти компаний в следующем году планируют поднять зарплаты в среднем на 4,1%, свидетельствуют данные исследования рынка труда Балтийских стран, проведенного компаний Baltic Salary Survey.

Статьи по теме:
Пир во время чумы: за время карантина зарплаты чиновников значительно увеличились  (68)
Министр: минимальная зарплата в следующем году может вырасти на 35 евро  (16)

По данным опроса, в Литве в этом году поднялась месячная базовая заработная плата 70% работающих. Консультант Baltic Salary Survey Повилас Блусюс утверждает, что она выросла на 4,4%, что на 3 пункта медленнее, чем в 2019 году.

"Прогнозы негативного роста зарплат не сбылись, поэтому, как бы мы не старались иногда драматизировать ситуацию, все же рынок устоял и у него еще есть подушка безопасности, накопленная за счет прошлогоднего роста, поэтому, хотя рост и сократился почти вполовину, но все же это был рост", – заявил на пресс-конференции П. Блусюс.

В Латвии базовая зарплата поднялась на 4,2%, а в Эстонии – на 6,3%.

В наибольшей степени – на 5% – росли зарплаты в секторах информационных технологий, продаж, в финансовой сфере, хуже всего было в секторе услуг – здесь зарплаты упали в среднем на 3,2%.

Ожидается, что в следующем году рост базовой зарплаты составит 4,1%.

"Не все компании ощутили негативные изменения из-за карантина. Очень велика экономическая задержка, из-за которой компании и некоторые сектора могут ощутить негативное влияние лишь в следующем году (...). Прогнозы основаны на планах самих компаний", – пояснил П. Блусюс.

В апреле-августе Baltic Salary Survey опросила 1000 организаций в Балтийских странах и почти 35 тыс. работников в Литве.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Молодой человек из Расейняй о коронавирусе: ничего подобного раньше не было (9)

Первый случай заражения коронавирусом в Литве был...

Макрон в Вильнюсе встретился со Светланой Тихановской "Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах" (249)

Находящийся с визитом в Литве президент Франции...

В этом году впервые выходными днями будут 1 и 2 ноября

В 2020 году в Литве появился еще один выходной день – 2...

Не все эпидемиологи в Литве выдерживают нагрузку: работы больше чем во время карантина (16)

Во вторник утром парламентская фракция оппозиционной...

В Литве за сутки установили 88 новых случаев коронавируса (22)

За минувшие сутки в Литве установили 88 новых случаев...

|Maža didelių žinių kaina