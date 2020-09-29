В этом году в Литве зарплаты росли медленнее, чем в прошлом

Среди компаний Балтийских стран литовские настроены наиболее оптимистично – девять из десяти компаний в следующем году планируют поднять зарплаты в среднем на 4,1%, свидетельствуют данные исследования рынка труда Балтийских стран, проведенного компаний Baltic Salary Survey.
По данным опроса, в Литве в этом году поднялась месячная базовая заработная плата 70% работающих. Консультант Baltic Salary Survey Повилас Блусюс утверждает, что она выросла на 4,4%, что на 3 пункта медленнее, чем в 2019 году.
"Прогнозы негативного роста зарплат не сбылись, поэтому, как бы мы не старались иногда драматизировать ситуацию, все же рынок устоял и у него еще есть подушка безопасности, накопленная за счет прошлогоднего роста, поэтому, хотя рост и сократился почти вполовину, но все же это был рост", – заявил на пресс-конференции П. Блусюс.
В Латвии базовая зарплата поднялась на 4,2%, а в Эстонии – на 6,3%.
В наибольшей степени – на 5% – росли зарплаты в секторах информационных технологий, продаж, в финансовой сфере, хуже всего было в секторе услуг – здесь зарплаты упали в среднем на 3,2%.
Ожидается, что в следующем году рост базовой зарплаты составит 4,1%.
"Не все компании ощутили негативные изменения из-за карантина. Очень велика экономическая задержка, из-за которой компании и некоторые сектора могут ощутить негативное влияние лишь в следующем году (...). Прогнозы основаны на планах самих компаний", – пояснил П. Блусюс.
В апреле-августе Baltic Salary Survey опросила 1000 организаций в Балтийских странах и почти 35 тыс. работников в Литве.
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