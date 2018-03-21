В январе-феврале получено на 38,3 млн. евро меньше акцизов (или на 17% меньше), чем за тот же период прошлого года, таковы данные Государственной налоговой инспекции (ГНИ).
Больше всего снизились поступления акциза на алкоголь. За два месяца этого года за счет акцизов на алкоголь получено на 50,3 млн. евро меньше, это на 45% меньше, чем год назад.
Например, за крепкие напитки получены акцизы на 43,3 млн. евро меньше, за вино – на 2,8 млн. евро меньше. Однако за пиво за два месяца было получено на 0,95 млн. евро больше.
В январе–феврале было продано почти на 92 000, промежуточных напитков – на 42 000, крепких напитков – на 36 000 гектолитров меньше, чем за тот же период прошлого года.
Однако в прошлом году было продано больше алкоголя, поскольку люди закупались им перед повышением акциза, накапливая запасы. С учетом этого падение, вероятно, небольшое.
В прошлом году увеличили и акцизы на сигареты. За два месяца этого года официально продано на 1 млн. пачек сигарет меньше, чем год назад.
Однако, например, было продано на 2,5 млн. л больше бензина, а дизельного топлива на 15,3 млн. л больше – это примерно на 6% больше.
В этом году в Литве снизились продажи алкоголя (5)
В прошлом году парламент Литвы увеличил акциз на все...
Торговцы готовятся к буму: что перед Пасхой скупают жители Литвы (2)
Началом весны для многих жителей Литвы является Пасха...
Литовский Минфин улучшает прогнозы роста экономики страны (8)
Литовское Министерство финансов улучшает прогнозы...
Голландцы трудоустроит в Каунасе 200 специалистов (4)
Лидер в сфере информтехнологий - нидерландская...
TOP новостей
Рано обрадовались: эмиграция снова превысила иммиграцию (95)
Одна ласточка весны не делает, а один положительный...
Готовится серьезная реформа больниц: в планах отказ от районных (117)
Минздрав Литвы готовит план реорганизации сети...
Торговцы готовятся к буму: что перед Пасхой скупают жители Литвы (2)
Началом весны для многих жителей Литвы является Пасха...
Повышение содровских взносов: сколько работников уволили (5)
С начала этого года за работников, которые получают...