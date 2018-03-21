В январе-феврале получено на 38,3 млн. евро меньше акцизов (или на 17% меньше), чем за тот же период прошлого года, таковы данные Государственной налоговой инспекции (ГНИ).

Больше всего снизились поступления акциза на алкоголь. За два месяца этого года за счет акцизов на алкоголь получено на 50,3 млн. евро меньше, это на 45% меньше, чем год назад.

Например, за крепкие напитки получены акцизы на 43,3 млн. евро меньше, за вино – на 2,8 млн. евро меньше. Однако за пиво за два месяца было получено на 0,95 млн. евро больше.

В январе–феврале было продано почти на 92 000, промежуточных напитков – на 42 000, крепких напитков – на 36 000 гектолитров меньше, чем за тот же период прошлого года.

Однако в прошлом году было продано больше алкоголя, поскольку люди закупались им перед повышением акциза, накапливая запасы. С учетом этого падение, вероятно, небольшое.

В прошлом году увеличили и акцизы на сигареты. За два месяца этого года официально продано на 1 млн. пачек сигарет меньше, чем год назад.

Однако, например, было продано на 2,5 млн. л больше бензина, а дизельного топлива на 15,3 млн. л больше – это примерно на 6% больше.