Министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис заявил, что также будут поощрять использовать не загрязняющие транспортные средства.

Стоянки будут оборудованы в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Алитусе, Бирштонасе, Йонаве, Кедайняй, Мариямполе, Мажейкяй, Неринге, Паланге, Панявежисе, Таураге, Тяльшяй, Утяне и Висагинасе.

В 2014-2017 годах в Литве было оборудовано 12 заправочных стоянок для электромобилей на магистрали Вильнюс-Клайпеда и одна на автомагистрали Вильнюс-Паневежис. Планируется, что до конца года будут действовать еще 14 таких стоянок рядом с сетью дорого трансъевропейского транспорта.