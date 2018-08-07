В связи с расширением инфраструктуры, предназначенной для электромобилей, до конца этого года в Литве будут оборудованы 57 новых стоянок с зарядными устройствами для них. На это будет направлено 1,5 млн евро европейской помощи, а еще 15% требующихся для проекта средств выделят самоуправления.
Hibridiniai automobiliai
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Министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис заявил, что также будут поощрять использовать не загрязняющие транспортные средства.

Стоянки будут оборудованы в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Алитусе, Бирштонасе, Йонаве, Кедайняй, Мариямполе, Мажейкяй, Неринге, Паланге, Панявежисе, Таураге, Тяльшяй, Утяне и Висагинасе.

В 2014-2017 годах в Литве было оборудовано 12 заправочных стоянок для электромобилей на магистрали Вильнюс-Клайпеда и одна на автомагистрали Вильнюс-Паневежис. Планируется, что до конца года будут действовать еще 14 таких стоянок рядом с сетью дорого трансъевропейского транспорта.

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