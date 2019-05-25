В январе-апреле этого года доходы государственного и муниципальных бюджетов Литвы составили 3,282 млрд евро – на 2,2% (72 млн евро) больше, чем планировалось.
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Такой значительный рост доходов по сравнению с прошлым годом определен переносом части тарифа взносов государственного социального страхования в подоходный налог, сообщило Министерство финансов Литвы.

Поступления в госбюджет составили 2,656 млрд. евро – на 1,1% (почти на 28 млн евро) больше, чем ожидалось. Налоговые поступления госбюджета в этом году составили 2,456 млрд евро и были на 0,2% (4,2 млн евро) больше, чем ожидалось.

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Поступления налога на добавленную стоимость (НДС) в этом году составили 1,228 млрд евро – на 3,3% (42,2 млн евро) меньше, чем планировалось, за все акцизные товары получено 494,6 млн евро – на 2,9% (14,1 млн евро) больше, чем прогнозировалось.

Поступления от налога на прибыль составили 128,6 млн евро – на 2,5% (3,1 млн евро) больше, чем прогнозировалось, поступления подоходного налога в госбюджет и муниципальные бюджеты в январе-апреле составили 989,3 млн евро – га 2,5% (почти на 24 млн евро) больше, чем прогнозировалось.

Утвержденный показатель доходов госбюджета на 2019 год (без средств ЕС) составляет 8,668 млрд евро, со средствами ЕС – 10,59 млрд евро.

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