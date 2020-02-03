В этом году рынок новых автомобилей в Литве увеличился на 30%

"Реэкспорт по-прежнему остается важным фактором рынка – в январе 2020 года зарегистрированы новые автомобили, из них 1676 Fiat и 209 Jeep были зарегистрированы еще до конца месяца, а еще по меньшей мере 30 будет зарегистрировано в ближайшее время", – говорится в пресс-релизе AutoTyrimai.
В январе зарегистрировано 4255 личных и 379 коммерческих автомобилей или на 35,3% и на 12,9% соответственно меньше, чем год назад.
В прошлом месяце на рынке новых автомобилей лидировала марка Fiat (1875 единиц), на второй месте осталась Toyota (629), третье место занял Volkswagen (376).
Среди престижных марок лидировал BMW (78 единиц).
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