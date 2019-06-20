В этом году грузов в Литве перевезено на 7,2% больше

В первом квартале этого года в Литве всеми видами транспорта перевезено 38,299 млн тонн грузов – на 7,2% больше, чем в январе-марте прошлого года.
Pirmasis konteinerinis traukinys
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Внутренних грузов в первом квартале было перевезено 12,8 млн тонн или на 1,2% меньше, чем в январе-марте 2018 года, объемы международных грузоперевозок за год выросли на 12% до 25,5 млн тонн, сообщил Департамент статистики.

В этом году грузопоток автотранспортом увеличился на 9,9% до 23,042 млн тонн, по железной дороге – на 2,7% до 13,618 млн тонн, морским транспортом – на 10,2% до 1,5 млн тонн.

Ж/д транспортом большая часть грузов в первом квартале была вывезена и ввезена из Беларуси (64,2%), далее следуют Россия (19,6%), Украина (7,1%). Автодорожным транспортом литовские перевозчики больше всего вывезли грузов и ввезли их из Латвии (24,2%), Германии (10,8%) и Польши (9,4%).

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