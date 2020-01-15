"Выставление Литвой счетов постоянно витает в воздухе", — признает директор предприятия Elering Таави Вескимяги, говоря о "газовых" отношениях двух балтийских стран в связи с находящимся в Клайпеде СПГ-терминалом. "Сегодня мы от оплаты просто отказались. Сейчас они индексировали счет до двух миллионов, с 2022 года будет пять миллионов".
SGD terminalas
© DELFI (V.Spurytės nuotr.)

По оценке Таави Вескимяги, независимость эстонского газового рынка от России и "Газпрома" гарантирована уже несколько лет — благодаря находящемуся в Клайпеде терминалу сжиженного природного газа (СПГ). Наличие альтернативы, по словам Вескимяги, дает возможность выбирать газ по более низкой цене, и эстонские потребители больше не зависят полностью от российского газового монополиста.

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"Теперь ситуация совершенно изменилась: можем брать газ от "Газпрома", если они предлагают его по цене, которая нас устраивает. А можем в любой момент воспользоваться мощностями находящегося в Латвии газохранилища и Клайпедского СПГ-терминала. В 2021 году будет готова газовая перемычка между Польшей и Литвой (GIPL)", — поясняет Вескимяги.

С входом в строй GIPL, разница в цене с топливом "Газпрома" исчезнет, и в нашем регионе появится в ценах на газ настоящая конкуренция. А до сих пор Клайпедский терминал был для эстонцев как электростанция в Аувере — гарантирует энергобезопасность, но по очень высокой цене.

"Терминал работал на нас всё это время, когда он там появился. За это я литовцев поблагодарил, но и добавил, что это ваше решение, вы и платите по счетам. Да, выставление Литвой счета постоянно витает в воздухе, — признает Вескимяги. — Сегодня мы просто от оплаты отказались. Сейчас проиндексированный счет составляет 2 миллиона в год, начиная с 2022 года — 5 миллионов".

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