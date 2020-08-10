В свою очередь верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель и комиссар ЕС по вопросам европейской политики добрососедства Оливер Вархеи указали, что ночь после выборов "была омрачена непропорциональным и неприемлемым насилием" сотрудников силовых ведомств в отношении мирных протестующих. "Мы осуждаем насилие и призываем незамедлительно освободить всех задержанных прошлой ночью. Белорусские власти должны обеспечивать соблюдение фундаментального права на мирные собрания", - говорится в совместном заявлении Борреля и Вархеи, пишет Deutsche Welle.

Политики также назвали крайне важным публикацию Центризбиркомом Беларуси результатов голосования, отражающих выбор белорусского народа. "Только солюдение прав человека, демократия и свободные, праведливые выборы гарантируют стабильность и суверенитет Беларуси", - подчеркнули они, пообещав внимательно следить за дальнейшими событиями в этой стране и в соответствии с этим формировать дальнейшие отношения с Минском.

Берлин считает выборы недемократическими



Между тем Берлин считает, что на выборах в Беларусине были соблюдены минимальные демократические стандарты, заявил официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт. Кроме того, по его словам, Берлин осуждает применение правоохранительными органами силы в отношении мирно протестовавших граждан и задержания журналистов. "Политическое руководство страны должно признать волеизъявление граждан", - подчеркнул Зайберт и сообщил, что в настоящее время идут консультации о совместной реакции ЕС.

Со своей стороны, представитель МИД ФРГ указал на масштабные репрессии и произвольные задержания критиков властей перед выборами и заявил о "политике запугивания" в отношении журналистов, блогеров и граждан, желающих воспользоваться своими правами.

Польша призывает созвать экстренный саммит ЕС по Беларуси



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС созвать чрезвычайное заседание Европейского совета по теме ситуации в Беларуси. "Польша до сих пор помнит прорыв 1989 года и всегда поддерживает своих соседей", - написал он в Twitter и подчеркнул необходимость решительной реакции Евросоюза на события в Беларуси. По словам Моравецкого, поддержка и солидарность с белорусским народом является долгом европейцев.

МИД Польши ранее призвал Минск воздержаться от применения силы в отношении протестующих. "Перед лицом продолжающихся событий в Беларуси МИД Польши выражает глубокую обеспокоенность в связи с жестоким усмирением выступлений после выборов", - заявило ведомство в Варшаве. Оно назвало недопустимыми жесткую реакцию правоохранительных органов, применение силы и произвольные задержания и призвало Минск соблюдать права человека.

Протесты в Минске и других городах



После закрытия избирательных участков накануне вечером на улицы Минска и других городов Беларуси вышли тысячи человек. В Минске начались столкновения протестующих с милицией. Основные события развернулись на проспекте Победителей у стелы "Минск - город герой". По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. ОМОН пытался провести задержания активистов, но столкнулся с сопротивлением. Силовики применяют против активистов в Минске светошумовые гранаты. Столкновения с омоновцами произошли также в Бресте, Витебске и Могилеве.

По данным МВД Беларуси, задержаны около 3 тысяч человек. "Из них около тысячи в Минске и более двух - в других регионах республики. В результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них в настоящее время госпитализированы", - сообщило ведомство.

Центризбирком Беларуси утром 10 августа объявил о предварительных результатах голосования, согласно которым президент Александр Лукашенко набрал 80,23 процента голосов, его главный оппонент Светлана Тихановская - 9,9 процента.