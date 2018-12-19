"Большой шаг в борьбе против загрязнения пластиковыми отходами", - написала в микроблоге Twitter австрийский министр устойчивого развития и туризма Элизабет Кёстингер.

Deal! Wir haben eine Einigung mit @Europarl_EN und @EU_Commission zum Verbot von Einwegplastik! Ein großer Schritt gegen die Plastikverschmutzung unter @EU2018AT! #plastikfrei— Elisabeth Köstinger (@ElliKoestinger) 19 December 2018

Целый ряд одноразовых продуктов, альтернативы которым уже существуют, должны быть полностью запрещены в ЕС с 2021 года. Через пять лет после вступления данных правил в силу пластиковые бутылки будут продавать только с прикрепленными к ним крышками. Кроме того, ряд одноразовых продуктов, содержащих некоторое количество пластика, в частности влажные салфетки, в обязательном порядке будут сопровождаться указаниями о негативном воздействии на окружающую среду.

В конце октября за соответствующее предложение Еврокомиссии проголосовал Европарламент. По планам, к концу 2025 года 90 процентов одноразовых пластиковых бутылок должны подлежать переработке.

По данным Европарламента, на долю пластика приходится три четверти всего мусора в мировом океане. В ЕС одноразовые изделия из пластика составляют примерно половину объема мусора на пляжах.