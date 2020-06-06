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Литовский национальный музей 6 июня объявил конкурс на аренду помещения в Доме подписантов. Победитель конкурса сможет воссоздать историческую кондитерскую "Белый Штраль".
В Доме подписантов планируют возродить историческое кафе "Белый Штраль"
© V.Kandroto nuotr.

По данным музея, кондитерская в этом здании работала почти 100 лет и была популярной среди столичных интеллигентов.

Победителям конкурса не придется полностью восстанавливать интерьер кафе, меню и прочие элементы, однако общая стилистика должна напоминать "Белый Штраль".

Предполагают, что арендатор сможет торговать прохладительными напитками, кондитерскими изделиями, кофе, чаем, шоколадом. Помещение площадью почти 85 кв. м хотят сдать в аренду не больше чем на 10 лет.

Срок подачи заявок истекает 29 июня, кафе должно открыться в течение полугода после подписания договора.

В XIX-XX вв в Вильнюсе действовало несколько кафе, принадлежавших Штралям. Они назывались по использованному в интерьере цвету – "Белый Штраль", "Красный Штраль" и "Зеленый Штраль".

Кондитерская "Белый Штраль" была открыта в 1852 году, когда помещение перешло по наследству купцу третьей гильдии Казимиру Штралю. Эта кондитерская была популярным местом среди городской интеллигенции. Сюда приходили ученые, преподаватели университета, поэты и священники. Посетители пили чай, кофе, угощались шоколадом, пирожными. В кондитерской можно было читать местную или зарубежную прессу.

Кафе работало до 1945 года.

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