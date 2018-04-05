Четыре представителя Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис, Миндаугас Пуйдокас, Агне Ширинскене и Томас Томилинас зарегистрировали предусматривающую это поправку.

По словам Р. Карбаускиса, "аграриям" важно развеять возникшие в Европе сомнения по поводу разных стандартов в отношении ГМО, применяемых в ЕС и Канаде.

"По этой причине мы решили присоединиться к заявлениям Еврокомиссии, Словении, Польши и Бельгии, которые были озвучены на момент подписания договора. Таким образом, мы, принимая новые международные обязательства, обеспечим поставку литовским потребителям пищевых продуктов лишь высочайшего качества, соответствующих применяемым в ЕС требованиям, одновременно защитим и собственный сельскохозяйственный сектор", - цитируются слова Р. Карбаускиса, в заявлении, распространенном в четверг.

М. Пуйдокас отмечает, что заявления государств в таких соглашениях являются обычной практикой.

Поправки предусматривают, что Литва признает, что соглашение между ЕС и Канадой не повлияет на законы ЕС, связанные с попаданием и допуском на рынок, выращиванием и маркировкой ГМО и продуктов, полученных при использовании новых технологий разведения, а государства-члены сохраняют за собой возможность ограничивать или запрещать выращивание ГМО на своих территориях, которое сейчас разрешается законодательством ЕС.

"Аграрии" также предлагают Литве заявить, что мясо из третьих стран, включая Канаду, может ввозиться в ЕС, только если эти страны соблюдают все условия импорта ЕС.

Торговое соглашение ЕС и Канады было представлено на ратификацию сейма Литвы весной прошлого года, однако рассмотрение вопроса остановилось в Комитете по вопросам здравоохранения. Комитет документ не рассматривал, поскольку ждал решения и оценки Суда справедливости ЕС.

28 марта комитеты сейма Литвы по здравоохранению и иностранным делам одобрили Договор о свободной торговле с Канадой, поэтому дальнейший вопрос ратификации переходит на голосование всего парламента.

Соглашение между ЕС и Канадой отменяет 98% пошлин. Критики опасаются, что со вступлением в силу соглашения Литву заполонят более дешевые, генетически модифицированные продукты.

Литовские дипломаты надеялись, что договор будет ратифицирован еще летом прошлого года.

В Канаду экспортируют 150 предприятий, из них 80% - малые и средние предприятия, напрямую от экспорта в Канаду зависит 2,5 тыс. рабочих мест в Литве.

Европарламент утвердил торгово-экономическое соглашение ЕС и Канады 15 февраля 2017 года.