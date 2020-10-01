"Мы видим огромный потенциал (Беларуси) в плане человеческих ресурсов. Тут наши самые серьезные конкуренты - Варшава, Киев, да и правительство Латвии стало очень активным в этом вопросе", – сказал председатель правления ассоциации Investors' Forum Роландас Валюнас.

Напомним, что правительство Литвы в среду одобрило новый порядок - новые белорусские компании и компании третьих стран смогут открывать счета не только в литовских банках, но и учреждениях, предоставляющих услуги хранения электронных денег.

Министерство экономики и инноваций Литвы указало, что цель этого - привлечение из третьих стран, включая Беларусь, компаний, работающих в сфере информационных технологий и других высоких технологий. Если парламент одобрит это предложение, то поправки к законам вступят в силу с ноября.

Правительство в среду также упростило возможности въезда в Литву для высококвалифицированных специалистов из третьих стран, а также преподавателей и исследователей.

По новым правилам, заявки на получение временного вида на жительство принимают дистанционно, после принятия положительного решения надо представить оригиналы документов и биометрические данные.