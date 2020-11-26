По словам главы отдела авиационных услуг компании-оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Ауримаса Стиклюнаса, в конце ноября в трех аэропортах страны было около 25% рейсов от прошлогоднего количества, однако в середине декабря этот показатель может достигнуть 40%.

"Также хорошим признаком является то, что мы получаем все больше запросов от пассажиров, которые хотят посетить близких за границей, о возможности поездок в декабре, или о возвращении в Литву", – отметил в пресс-релизе А. Стиклюнас.

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В декабре, по сравнению с ноябрем, количество рейсов в Вильнюсском аэропорту увеличится почти в два раза: Wizzair будет летать в Соединённое Королевство, Норвегию, Милан, Барселону, Ларнаку, Ниццу, Дортмунд, Стокгольм, Билунд, Эйндховен и Киев.

Raynair планирует летать в Лондон, Ливерпуль, Лидс, Дублин, Вену и Милан, а AirBaltic возобновит рейсы в Лондон, Париж, Осло, Киев и Мюнхен, Scandinavian Airlines будет летать в Копенгаген, Стокгольм и Осло.

В декабре в Каунасском аэропорту планируется обслужить в пять раз больше направлений, чем в ноябре. Raynair планирует возобновить рейсы в Станстед, Бристоль и Эдинбург, Аликанте, на кипрский Пафос, Wizzair – в лондонский Лутон, аэропорты Норвегии, Эйндховен и Турку.

В Палангском аэропорту Wizzair предусматривает в декабре рейсы в лондонский Лутон, а Raynair – в лондонский Станстед. Кроме того, планируется предложить новые рейсы.