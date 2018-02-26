В январе 2018 года самая большая средняя зарплата была в компании Icopal. Она составляла 12 900 евро "на бумаге". На сайте компании сказано, что группа Icopal предоставляет разнообразное кровельное покрытие и широкий спектр услуг.

Второе место по самым высоким средним зарплатам заняла компания Oracle East Central Europe. Средняя зарплата их работников составила 11 300 евро.

На третьем месте Me investicija - компания по управлению группой Girteka. В ней 35 работников со средней зарплатой 10 400 евро. В компании Girteka Logistics работают 500, их средняя зарплата составляла 2300 евро.

Далее в десятке следует компания Biomin, предоставляющая "современные и надежные решения при использовании здоровых и безопасных кормов для животных". Средняя зарплата работников компании составляет 9800 евро.

Компания NDX energija со средней зарплатой 8900 евро ненамного опередила Google Lithuania, в которой платили среднюю зарплату 8600 евро и компанию Maxima grupė с зарплатой 8500 евро.

Кстати, крупнейший работодатель Литвы Maxima LT, у которого больше 15 000 работников, в январе платил своим работникам среднюю зарплату в размере 597 евро ("на бумаге").

В компании Energogrupė, которая практически всегда попадает в десятку компаний с самыми высокими зарплатами, средняя зарплата была 7800 евро.

Новичок списка - компания Gfk Retail and Technology Baltic – в январе платила своим работникам среднюю зарплату 7500 евро.

Неожиданно в десятку попал Литовский олимпийский фонд, который имеет статус благотворительного фонда. В январе 2018 г. средняя зарплата работников фонда была 7500 евро "на бумаге".