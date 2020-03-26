В четверг в Вильнюсском аэропорту – ни одного пассажирского самолета

По словам Василяускаса, впервые за всю историю аэропорта, в нем не будет обслужен ни один пассажирский самолет. Исключением было лишь лето 2017 года, когда почти на месяц в аэропорту обновлялась взлетно-посадочная полоса.

Между тем, в Каунасе в четверг, около 20 часов должен приземлиться один чартерный рейс из Осло, пока не известно, сколько людей в нем будет. Пассажирских самолетов не будет также в Палангском аэропорту.

До 27 марта в Литву спецрейсами еще доставляют граждан Литвы из-за границы.