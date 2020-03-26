aA
В связи с закрытием границ по причине карантина, связанного с коронавирусом и отзыва рейсов авиакомпаниями в четверг в Вильнюсском аэропорту не приземлится не один пассажирский самолет, сообщил BNS представитель "Литовские аэропорты" Тадас Василяускас. По его словам, в аэропорту будут принимать лишь грузовые самолеты.
В четверг в Вильнюсском аэропорту – ни одного пассажирского самолета
© DELFI / Karolina Pansevič

По словам Василяускаса, впервые за всю историю аэропорта, в нем не будет обслужен ни один пассажирский самолет. Исключением было лишь лето 2017 года, когда почти на месяц в аэропорту обновлялась взлетно-посадочная полоса.

Между тем, в Каунасе в четверг, около 20 часов должен приземлиться один чартерный рейс из Осло, пока не известно, сколько людей в нем будет. Пассажирских самолетов не будет также в Палангском аэропорту.

До 27 марта в Литву спецрейсами еще доставляют граждан Литвы из-за границы.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Принудительная в Литве изоляция отменена, сотни жителей выпускают домой (51)

Сотни вернувшихся из-за границы граждан Литвы , которые...

Департамент тюрем объявил о заболевшем коронавирусом работнике (1)

У сотрудницы подчиненного Департамента тюрем...

В Укмерге - еще 17 случаев коронавируса  в их числе 8 врачей (5)

Глава администрации мэрии Укмергского округа Дарюс...

Во время карантина лекарства литовским пенсионерам будут доставлять на дом

В Литве растет число зараженных коронавирусом ,...

TOP новостей

В Литве зафиксировано 290 случаев коронавируса (34)

Минздрав Литвы сообщает, что в стране зафиксировано 290...

Принудительная в Литве изоляция отменена, сотни жителей выпускают домой (51)

Сотни вернувшихся из-за границы граждан Литвы , которые...

Представитель правительства: Вильнюс отказался изолировать людей, которые просили об этом (6)

26 марта министр здравоохранения Литвы Аурелиюс...

Коронавирус подтвержден у 20 военных батальона НАТО в Литве (103)

Коронавирус подтвержден у десяти военных...

В "Содре" три случая COVID-19, закрыты Вильнюсское и Укмергское отделения

В связи с тем, что коронавирус установили у трех...

|Maža didelių žinių kaina